Пузанова Анисия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Иван Павлов
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пузанов Павел Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пузанов Потап Павлов
Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов
Смерть
Неизвестно