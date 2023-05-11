Пузанова Анисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Анисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Иван Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Василий Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Сергей Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Тимофей Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Павел Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Полиехт Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пузанов Потап Павлов

Отец ребёнка: Пузанов Павел Ефимов

Смерть
Неизвестно