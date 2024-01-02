Сизых Харитон Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сизых Лука Дмитриевич(?)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.
Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.
Сын: Сизых Константин Харитонович
Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.
Дочь: Сизых Надежда Харитоновна
Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно