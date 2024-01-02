Сизых Харитон Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизых Харитон Лукич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сизых Лука Дмитриевич(?)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1901 ст.

Сын: Сизых Антон Харитонович

Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1903 ст.

Сын: Сизых Константин Харитонович

Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1905 ст.

Дочь: Сизых Надежда Харитоновна

Мать ребёнка: Сизых Матрона Никифоровна

Алешкина, Кежемская волость, Енисейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизых Матрона Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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