Маслаков Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслаков Владимир Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1956

Сын: Маслаков Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Маслакова Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
21.05.1959

Сын: Маслаков Вадим Владимирович

Мать ребёнка: Маслакова Зинаида Федоровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маслакова Зинаида Федоровна

Смерть
Неизвестно