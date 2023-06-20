Маслаков Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1956
Сын: Маслаков Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Маслакова Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
21.05.1959
Сын: Маслаков Вадим Владимирович
Мать ребёнка: Маслакова Зинаида Федоровна
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно