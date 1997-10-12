Веснин Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веснин Аркадий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1925

Дата смерти

12.10.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
1952 г.р.
1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
1952

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
07.03.1958

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Нина

р.п. Вахтан Шахунского р-на Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нина

Смерть
12.10.1997
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