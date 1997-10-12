Веснин Аркадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1925
Дата смерти12.10.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1958
р.п. Вахтан Шахунского р-на Горьковской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нина
Смерть
12.10.1997