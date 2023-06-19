Богатов Ананья Алексеев
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Богатов Алексей Давыдов сын
Мать: Богатова ?
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Марья Ананьина
Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова
Рождение ребёнка
1763
Сын: Богатов Иван Ананьин
Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова
Смерть
Неизвестно