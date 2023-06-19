Богатов Ананья Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатов Ананья Алексеев

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Богатов Алексей Давыдов сын

Мать: Богатова ?

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Богатов Григорей Ананьин

Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Марья Ананьина

Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Богатов Иван Ананьин

Мать ребёнка: Богатова Катерина Петрова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно