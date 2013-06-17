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Попова Кристина Евгеньевна
Попова Кристина Евгеньевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.06.2013
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Попова (Попова) Надежда Владимировна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.2013
Отец: не указан
Мать:
Попова Надежда Владимировна
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