Свиридова Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова Пелагея Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Свиридов Пармен Тарасович

Отец ребёнка: Свиридов Тарасий Леонтьевич

Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Тарасий Леонтьевич

Смерть
1934
Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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