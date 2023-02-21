Свиридова Пелагея Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Свиридов Пармен Тарасович
Отец ребёнка: Свиридов Тарасий Леонтьевич
Бахтинка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1934
Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область