Кормилицына (Арюхина) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКормилицына (Арюхина) Галина

Кормилицына (Арюхина) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955

Отец: Пашков Федор

Мать: Арюхина Ефросия

Рождение ребёнка
19.10.1977

Дочь: Антидзе Светлана

Отец ребёнка: Кормилицын Николай

Кугеси, Чебоксарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
03.04.1979

Сын: Кормилицын Александр

Отец ребёнка: Кормилицын Николай

Кугеси, Чебоксарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
02.04.1982

Дочь: Андреева Людмила

Отец ребёнка: Кормилицын Николай

Кугеси, Чебоксарский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close