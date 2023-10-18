Кормилицына (Арюхина) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1955
Отец: Пашков Федор
Мать: Арюхина Ефросия
Рождение ребёнка
19.10.1977
Дочь: Антидзе Светлана
Отец ребёнка: Кормилицын Николай
Рождение ребёнка
03.04.1979
Сын: Кормилицын Александр
Отец ребёнка: Кормилицын Николай
Рождение ребёнка
02.04.1982
Дочь: Андреева Людмила
Отец ребёнка: Кормилицын Николай
Место жительства
Неизвестно