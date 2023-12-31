Окольничников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окольничников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окольничников Иван Петрович

Мать: Окольничникова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окольничников ?

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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