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Рачковъ Иванъ

Место рождения

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1911

Отец: Рачковъ Иванъ

Мать: Рачкова Анастасия Иванова

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан