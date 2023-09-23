Игошина Галина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игошин Михаил Васильевич
Мать: Игошина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родмахер Арнольд Вольдемарович
Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родмахер Эрика Вольдемаровна
Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родмахер Денис Вольдемарович
Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родмахер Анетта Вольдемаровна
Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родмахер Вольдемар