Игошина Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошина Галина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игошин Михаил Васильевич

Мать: Игошина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родмахер Арнольд Вольдемарович

Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родмахер Эрика Вольдемаровна

Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родмахер Денис Вольдемарович

Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родмахер Анетта Вольдемаровна

Отец ребёнка: Родмахер Вольдемар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родмахер Вольдемар

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