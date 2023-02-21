Самоцветова Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоцветова Марфа Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Самоцветов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Стиепанида Васильевна

Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Солоха Васильевна

Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самоцветова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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