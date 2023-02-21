Самоцветова Марфа Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Самоцветов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Стиепанида Васильевна
Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Солоха Васильевна
Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самоцветова Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Самоцветов Василий Павлович
Смерть
Неизвестно