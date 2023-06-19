Станкин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907
Крещение
06.01.1908
Рождение ребёнка
Около 1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно