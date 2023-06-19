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Станкин Василий Васильевич

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

28.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

НО
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1907

Отец: Станкин Василий Захарович

Мать: Станкина Пелагея (Полина) Иосифовна

Самара, Самара, Самарская область
Крещение
06.01.1908
Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно