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Бикмаматов Гариф

Место рождения

г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан

Дата рождения

1901

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.1930

Сын: Бикмаматов Рустам

Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям

Рождение ребёнка
12.10.1931

Дочь: Хайрутдинова Сара

Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям

Рождение ребёнка
04.08.1936

Дочь: Низамова Раиса

Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям

Рождение ребёнка
27.01.1939

Сын: Бикмаматов Галей

Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям

Рождение ребёнка
24.07.1940

Дочь: Каримова Альфия

Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям

Караганда
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ
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