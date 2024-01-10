Бикмаматов Гариф
Место рожденияг. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Дата рождения1901
Дата смерти1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Петропавловск, Северо-Казахстанская область, Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.1930
Сын: Бикмаматов Рустам
Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям
Рождение ребёнка
12.10.1931
Дочь: Хайрутдинова Сара
Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям
Рождение ребёнка
04.08.1936
Дочь: Низамова Раиса
Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям
Рождение ребёнка
27.01.1939
Сын: Бикмаматов Галей
Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям
Рождение ребёнка
24.07.1940
Дочь: Каримова Альфия
Мать ребёнка: Бикмаматова Марьям
Караганда
Смерть
1941
Причина смерти: Погиб в ВОВ