Абрамов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абрамов Иван
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Абрамов Георгий
Мать ребёнка: Абрамова Евдокия
Смерть
Неизвестно