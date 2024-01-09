Савельева Парасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1909
Дочь: Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Рождение ребёнка
22.09.1914
Сын: Савельев Иван Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно