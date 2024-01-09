Савельева Парасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Парасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1909

Дочь: Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Рождение ребёнка
22.09.1914

Сын: Савельев Иван Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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