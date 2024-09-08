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Анна Никифорова

Место рождения

Бутаково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутаково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
30.06.1875 ст.

Муж: Артемий Изотов

Место жительства
После 30.06.1875 ст.
Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.

Дочь: Рузина (Романова) Марфа Артемьевна

Отец ребёнка: Артемий Изотов

Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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