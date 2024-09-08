Анна Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1875 ст.
Муж: Артемий Изотов
Место жительства
После 30.06.1875 ст.
Рождение ребёнка
01.09.1892 ст.
Дочь: Рузина (Романова) Марфа Артемьевна
Отец ребёнка: Артемий Изотов
Смерть
Неизвестно