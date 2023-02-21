Кутьянова София Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутьянова София Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: не указан

Мать: Кутьянова Альбина

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