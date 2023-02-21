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Майстренко Феодосия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1852 по 1853

Дата смерти

16.02.1889

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия

Отец ребёнка: Майстренко Самсон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Александр

Отец ребёнка: Майстренко Самсон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Емельян

Отец ребёнка: Майстренко Самсон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Иван

Отец ребёнка: Майстренко Самсон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майстренко Антон

Отец ребёнка: Майстренко Самсон

Смерть
16.02.1889
Новые Кайдаки, Днепропетровск
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