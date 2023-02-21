Майстренко Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1852 по 1853
Дата смерти16.02.1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1852 по 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия
Отец ребёнка: Майстренко Самсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Александр
Отец ребёнка: Майстренко Самсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Емельян
Отец ребёнка: Майстренко Самсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Иван
Отец ребёнка: Майстренко Самсон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майстренко Антон
Отец ребёнка: Майстренко Самсон
Смерть
16.02.1889
Новые Кайдаки, Днепропетровск