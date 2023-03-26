Белоногова Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоногова Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

US
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1925

Дочь: Белоногова Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич

Смерть
1928
Рождение ребёнка
06.08.1932

Сын: Белоногов Борис Герасимович

Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
22.01.1940

Дочь: Белоногова Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич