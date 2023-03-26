Белоногова Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1925
Дочь: Белоногова Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич
Смерть
1928
Рождение ребёнка
06.08.1932
Сын: Белоногов Борис Герасимович
Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1940
Дочь: Белоногова Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Белоногов Герасим Григорьевич