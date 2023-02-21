Гребенец Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1999
Сын: Гребенец Матвей
Мать ребёнка: Гребенец Анна
Бракосочетание
Около 2007
Жена: Гребенец Анна
Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенец Анна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область