Гребенец Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенец Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

Около 1999 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1999

Сын: Гребенец Матвей

Мать ребёнка: Гребенец Анна

Бракосочетание
Около 2007

Жена: Гребенец Анна

Увелка, Челябинская обл.
Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенец Анна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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