Востриков Захар Евстратович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1785
Сын: Востриков Федор Захарович
Мать ребёнка: Вострикова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Степан Захарович
Мать ребёнка: Вострикова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Востриков Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Вострикова Анисия
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область