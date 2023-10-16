Востриков Захар Евстратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Захар Евстратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1785

Сын: Востриков Федор Захарович

Мать ребёнка: Вострикова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Степан Захарович

Мать ребёнка: Вострикова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Востриков Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Вострикова Анисия

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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