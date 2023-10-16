Петров Петр Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти18.09.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Петров Гаврил Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 21.07.1929
Сын: Петров Александр Петрович
Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична
Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична
Смерть
18.09.1943
Смоленская обл., Руднянский р-н, г. Рудня