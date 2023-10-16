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Петров Петр Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

18.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Петров Гаврил Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 21.07.1929

Сын: Петров Александр Петрович

Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична

Марково, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Петрова Анна Никитична

Смерть
18.09.1943
Смоленская обл., Руднянский р-н, г. Рудня
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