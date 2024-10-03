Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти13.05.1860 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Быкова (Косырева) Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Косырева поэтому https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/32
Смерть
13.05.1860 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/97