Федор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

13.05.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Быкова (Косырева) Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Косырева поэтому https://ya.ru/archive/catalog/67101c51-042c-4d0c-84e3-6f675864d309/32
Смерть
13.05.1860 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/97

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