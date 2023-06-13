Тамилин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.2000
Сын: Тамилин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Тамилина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
08.06.2007
Сын: Тамилин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Тамилина Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно