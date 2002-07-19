Вовк Микола Федорович
Место рожденияВишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Дата рождения29.12.1932
Дата смерти19.07.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932
Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Бракосочетание
12.06.1956
Жена: скрыто настройками приватности
Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Рождение ребёнка
04.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Рождение ребёнка
29.12.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новоіванівка, Хорольський район Полтавська область
Смерть
19.07.2002
Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Похороны
Неизвестно
Новоивановка, Хорольский район, Полтавская область