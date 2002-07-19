Вовк Микола Федорович 29.12.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВовк Микола Федорович

Вовк Микола Федорович

avatar

Место рождения

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина

Дата рождения

29.12.1932

Дата смерти

19.07.2002

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1932

Отец: Вовк Федор Лукич

Мать: Вовк (Коваленко) Пелагея Корнеевна

Вишняки, Полтавская область, 37860, Украина
Бракосочетание
12.06.1956

Жена: скрыто настройками приватности

Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Рождение ребёнка
04.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Рождение ребёнка
29.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новоіванівка, Хорольський район Полтавська область
Смерть
19.07.2002
Новоивановка, Хорольский район Полтавская область
Похороны
Неизвестно
Новоивановка, Хорольский район, Полтавская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.