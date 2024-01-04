Vashkov-Вашков Алексей
Место рождения
Дата рождения08.05.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1824
Отец: Vashkov-Вашков Матвей
Мать: Настасья
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Vashkov-Вашков Павел
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
?.06.1863
Сын: Vashkov-Вашков Пётр
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра