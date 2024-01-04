Vashkov-Вашков Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиVashkov-Вашков Алексей

Vashkov-Вашков Алексей

Место рождения

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.05.1824

Пол

Мужской

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1824

Отец: Vashkov-Вашков Матвей

Мать: Настасья

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Vashkov-Вашков Михаил

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Vashkov-Вашков Павел

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
?.06.1863

Сын: Vashkov-Вашков Пётр

Мать ребёнка: Любовь

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close