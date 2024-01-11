Virtanen (Хасан) Латифя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Virtanen (Хасан) Латифя

Место рождения

Oulu

Дата рождения

15.09.1913

Дата смерти

23.11.1994

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913

Отец: Хасян

Мать: не указана

Oulu
Смерть
23.11.1994
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