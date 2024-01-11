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Virtanen (Хасан) Латифя
Virtanen (Хасан) Латифя
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Древо
Место рождения
Oulu
Дата рождения
15.09.1913
Дата смерти
23.11.1994
Пол
Женский
Отец
Хасян
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1913
Отец:
Хасян
Мать: не указана
Oulu
Смерть
23.11.1994
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