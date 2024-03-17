Бородин Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородин Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бородин Владимир Витальевич

Мать ребёнка: Бородина Анна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Александра Витальевна

Мать ребёнка: Бородина Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бородина Анна Александровна

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