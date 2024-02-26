Ломакин Карп
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломакин Александр Карпович
Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакин) Мария
Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
15.12.1915
Сын: Ломакин Петр 1 Дед
Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна
Смерть
Неизвестно