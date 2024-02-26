Ломакин Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомакин Карп

Ломакин Карп

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Александр Карпович

Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакин) Мария

Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
15.12.1915

Сын: Ломакин Петр 1 Дед

Мать ребёнка: Ломакина Наталья Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.