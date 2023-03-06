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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 191
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Соколова Ксения Никифорова
Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович
Рождение ребёнка
1889
Сын: Возженников Павел Никифорович
Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рылова Мария Никифорова
Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Анна Никифорова
Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 191