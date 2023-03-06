? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 191

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Соколова Ксения Никифорова

Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович

Рождение ребёнка
1889

Сын: Возженников Павел Никифорович

Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рылова Мария Никифорова

Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Анна Никифорова

Отец ребёнка: Возженников Никифор Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Возженников Никифор Антонович

Смерть
До 191
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close