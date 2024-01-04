Гичкина (Рыбалкина) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гичкина (Рыбалкина) Ирина Ивановна

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Место рождения

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика

Дата рождения

1933

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Рыбалкин Иван

Мать: Рыбалкина Мария

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
01.07.1949

Дочь: Игнатьева Любовь Александровна

Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
16.08.1963

Дочь: Якушина Елена Александровна

Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
1968

Сын: Гичкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плохая Нина Александровна

Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Приходько Валентина Александровна

Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович

Уруп, Урупский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
1991
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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