Гичкина (Рыбалкина) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1933
Дата смерти1991
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Рыбалкин Иван
Мать: Рыбалкина Мария
Рождение ребёнка
01.07.1949
Дочь: Игнатьева Любовь Александровна
Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1963
Дочь: Якушина Елена Александровна
Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович
Рождение ребёнка
1968
Сын: Гичкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плохая Нина Александровна
Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Приходько Валентина Александровна
Отец ребёнка: Гичкин Александр Петрович
Смерть
1991
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край