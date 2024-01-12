Лукиных Тимофей Алексеев
Место рождениясело Введенское Челябинского уезда
Дата рождения1754
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Маланья Тимофеева
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Дарья Тимофеева
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1789
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лукиных Порфирей Тимофеев
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова
село Введенское Челябинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукиных Марфа Степанова
Место жительства
Неизвестно
Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
До 1834