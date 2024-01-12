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Лукиных Тимофей Алексеев

Место рождения

село Введенское Челябинского уезда

Дата рождения

1754

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Лукиных Алексей Ларионов

Мать: Лукиных Степанида Леонтьева

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Маланья Тимофеева

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Дарья Тимофеева

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1789

Сын: Лукиных Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1790

Сын: Лукиных Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лукиных Порфирей Тимофеев

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лукиных Федор Тимофеев

Мать ребёнка: Лукиных Марфа Степанова

село Введенское Челябинского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукиных Марфа Степанова

Место жительства
Неизвестно
Логоушка, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
До 1834
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