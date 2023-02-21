Трубачева Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубачева Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1975

Отец: Иващенко Александр Григорьевич

Мать: Иващенко Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.1997

Дочь: Смеликова Анастасия Евгеньевна

Отец ребёнка: Трубачев Евгений Анатольевич

Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.2009

Сын: Трубачев Данила Евгеньевич

Отец ребёнка: Трубачев Евгений Анатольевич

Рождение ребёнка
04.03.2017

Сын: Тарасов Семён Андреевич

Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Андрей Иванович

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