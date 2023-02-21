Трубачева Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1975
Рождение ребёнка
26.04.1997
Дочь: Смеликова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Трубачев Евгений Анатольевич
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.11.2009
Сын: Трубачев Данила Евгеньевич
Отец ребёнка: Трубачев Евгений Анатольевич
Рождение ребёнка
04.03.2017
Отец ребёнка: Тарасов Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно