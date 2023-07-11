Буничев Леонид Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буничев Леонид Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буничев Леонид Григорьевич

Мать: Буничева Лариса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Леонидовна

Мать ребёнка: Буничева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Буничев Артем Леонидович

Мать ребёнка: Буничева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буничева Наталья

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
г. Иваново