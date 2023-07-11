Буничев Леонид Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буничев Леонид Григорьевич
Мать: Буничева Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Леонидовна
Мать ребёнка: Буничева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Буничева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буничева Наталья
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Иваново, Ивановская область
г. Иваново