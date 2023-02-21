Лаврухина (Родина) Василиса Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1895
Дата смертиС 10.03.1975 по Неизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1922
Дочь: Лаврухина Александра Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
20.12.1930
Дочь: Першина Варвара (Анна) Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Смерть
С 10.03.1975 по Неизвестно
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)