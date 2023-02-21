Лаврухина (Родина) Василиса Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврухина (Родина) Василиса Аникеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1895

Дата смерти

С 10.03.1975 по Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1922

Дочь: Лаврухина Александра Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Рождение ребёнка
20.12.1930

Дочь: Першина Варвара (Анна) Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
Смерть
С 10.03.1975 по Неизвестно
Рязанская обл., Можарский р-он, село Покровка (позже Шацкий р-он)
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