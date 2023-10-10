Абакина (Кирюшкина) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1909
Сын: Кирюшкин Ермолай Григорьевич
Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
?.02.1912
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
20.05.1913
Дочь: Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович
Рождение ребёнка
15.02.1915
Бракосочетание
Неизвестно