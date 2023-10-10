Абакина (Кирюшкина) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абакина (Кирюшкина) Феодосия Михайловна

Место рождения

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1909

Сын: Кирюшкин Ермолай Григорьевич

Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1912

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
20.05.1913

Дочь: Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Кирюшкин (шишков) Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирюшкин (он Же Шишков) Григорий Евдокимович

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