Касов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1886 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.
Сын: Антон Михайлович
Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.
Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касова Домника Ивановна
Смерть
Неизвестно