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Касов Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1886 ст.

Отец: Касов Михаил Тимофеевич

Мать: Касова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.

Сын: Антон Михайлович

Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна

Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.

Сын: Касов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.

Сын: Касов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Касова Домника Ивановна

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касова Домника Ивановна

Смерть
Неизвестно
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