Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1976

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1976

Отец: Никифоров Владимир

Мать: Ильичева (Бивол) Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильичев Николай Вячеславович

Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цаплина (Ильичева) Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич

Развод
Неизвестно

Муж: Ильичев Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильичев Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.2000

Дочь: Чернова (Ильичева) Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич

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