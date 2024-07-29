Соболева (Казакуца) Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1976
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильичев Николай Вячеславович
Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цаплина (Ильичева) Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.2000
Дочь: Чернова (Ильичева) Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Ильичев Вячеслав Николаевич