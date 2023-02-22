Гоголева Зоя Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева Зоя Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гоголев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоголев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Гоголев Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гоголев Иван

Смерть
Неизвестно
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