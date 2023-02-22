Гоголева Зоя Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гоголев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гоголев Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гоголев Иван
Смерть
Неизвестно