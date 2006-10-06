Букатин Максим Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукатин Максим Денисович

Букатин Максим Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.2006

Отец: не указан

Мать: Букатина Яна Леонидовна