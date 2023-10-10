Рефектов Петр Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смерти30.10.1883 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Баркова Параскева Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Климовская Ирина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.10.1883 ст.
Новомарьясово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия