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Рефектов Петр Иванович

Место рождения

Новые Кельцы, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

30.10.1883 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Новые Кельцы, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Баркова Параскева Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Климовская Ирина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.1883 ст.
Новомарьясово, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
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