Алтынников Александр Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алтынников Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Алтынникова) Анна

Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Рождение ребёнка
04.10.1966

Дочь: Лобова (Алтынникова) Инна

Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара

Рождение ребёнка
16.07.1984

Дочь: Квитко (Алтынникова) Ирина

Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара

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