Алтынников Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Алтынникова) Анна
Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара
Рождение ребёнка
04.10.1966
Дочь: Лобова (Алтынникова) Инна
Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара
Рождение ребёнка
16.07.1984
Дочь: Квитко (Алтынникова) Ирина
Мать ребёнка: Алтынникова (Чернуха) Тамара