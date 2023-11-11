Чардымов Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.08.2002
Дочь: Чардымова-Якимова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
26.07.2004
Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
15.08.2007
Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
26.08.2014
Дочь: Чардымова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Рождение ребёнка
06.07.2018
Сын: Чардымов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно