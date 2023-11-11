Чардымов Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чардымов Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.08.2002

Дочь: Чардымова-Якимова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
26.07.2004

Сын: Чардымов Илья Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
15.08.2007

Сын: Чардымов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
26.08.2014

Дочь: Чардымова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Рождение ребёнка
06.07.2018

Сын: Чардымов Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина-Чардымова Юлия Владимировна

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