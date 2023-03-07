Пушкарева Параскева Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836