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Пушкарева Параскева Терентьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Пушкарев Аверкий Иванов

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Пушкарев Иван Анкудинов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Иван Анкудинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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