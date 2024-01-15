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Рубанов Фёдор Тарасов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Рубанов Тарас Степанов

Мать: Рубанова Парасковья Дмитриева

Смерть
1777
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