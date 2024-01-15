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Рубанов Фёдор Тарасов
Рубанов Фёдор Тарасов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
1777
Пол
Мужской
Отец
Рубанов Тарас Степанов
1708 г.р.
Мать
Рубанова Парасковья Дмитриева
1713 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец:
Рубанов Тарас Степанов
Мать:
Рубанова Парасковья Дмитриева
Смерть
1777
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