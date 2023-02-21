Плесовских Маремьяна Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Татьяна Кузьминична
Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно