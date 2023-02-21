Плесовских Маремьяна Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Маремьяна Осиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Татьяна Кузьминична

Отец ребёнка: Плесовских Кузьма Михайлович

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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