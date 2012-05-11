Зотов Игорь Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1932
Дата смерти11.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1932
Отец: Зотов Алексей Васильевич
Мать: Зотова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
28.06.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Адель Ивановна
Рождение ребёнка
05.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зотова Адель Ивановна
Смерть
11.05.2012
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область