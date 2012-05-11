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Зотов Игорь Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1932

Дата смерти

11.05.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1932

Отец: Зотов Алексей Васильевич

Мать: Зотова Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
28.06.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Адель Ивановна

Рождение ребёнка
05.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зотова Адель Ивановна

Смерть
11.05.2012
Похороны
Неизвестно
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область