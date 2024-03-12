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Симонян Инна Левоновна
Симонян Инна Левоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Симонян Лева Арташесович
1945 г.р.
Мать
Светлана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Симонян Лева Арташесович
Мать:
Светлана
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