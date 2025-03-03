Тихонов Артем
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1985
Отец: Тихонов Александр
Мать: (Кодылева) Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Гиголян) Марина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тихонова (Гиголян) Марина